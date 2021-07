Camera: domani audizioni su crisi israelo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 6 luglio, alle ore 10, la commissione Esteri della Camera svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni sulla recente evoluzione della crisi israelo-palestinese: Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Ferrara; Sergio Bassoli, portavoce Coalizione "AssisiPaceGiusta" tra Palestina e Israele; Janiki Cingoli, presidente del Centro italiano per la pace in Medio Oriente (Cipmo); Giorgio Gomel, economista e componente del Comitato direttivo di Jcall-European Jewish Call for Reason; Triestino Mariniello, reader lecturer in Law, Liverpool John Moores University, esperto in diritto internazionale umanitario, membro del team di rappresentanza delle vittime di Gaza alla Corte penale internazionale; Fabio Nicolucci, analista strategico presso l'Ispi; Paolo Pezzati, Humanitarian Policy Advisor presso Oxfam Italia e coordinatore della advocacy di Aoi (Associazione ong italiane). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)