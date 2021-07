Francia: governo, a fine luglio legge su vaccinazione Covid obbligatoria per operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia potrebbe essere presentato un progetto di legge per imporre la vaccinazione contro il coronavirus al personale sanitario prima della fine di luglio. Lo ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". "È una seria possibilità", ha detto Attal. Questa settimana il primo ministro Jean Castex riceverà i presidenti dei gruppi parlamentari per discutere di questo dossier. Intanto, Attal sottolinea che in Francia sta emergendo un "certo consenso" su "questa idea, tra le formazioni politiche ma anche tra gli scienziati", ha detto Attal. "La vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario non avrebbe niente di nuovo" ha detto Attal. (Frp)