Imprese: Cy4Gate si aggiudica contratto con importante società attiva nel settore hi-tech

- Cy4Gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360 gradi, comunica di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di un progetto complesso di Decision Intelligence per un valore di circa 500 mila euro ad un importante player corporate italiano, operante nel settore hi-tech. Lo rende noto un comunicato. Il progetto, che fa leva sulle architetture e tecnologie della famiglia di prodotti Quipo dedicati alla “data intelligence”, avrà la finalità di rafforzare l’intrapreso percorso di digital transformation dell’azienda cliente, nell’ottica di agevolare la fruizione dei big data a disposizione, facilitando i key decision makers nell’adozione delle decisioni di competenza nel minor tempo possibile e riducendo i margini di rischio che la complessità tipica degli scenari economici, strategici e di business di un’azienda porta con sé. (segue) (Com)