Imprese: Cy4Gate si aggiudica contratto con importante società attiva nel settore hi-tech (2)

- Cy4Gate, selezionata a valle di un articolato percorso di selezione, ha saputo dimostrare la capacità e le competenze maturate nell’utilizzo sinergico di moderne tecnologie e efficaci algoritmi che abilitano la piattaforma all’analisi semantica, predittiva e prescrittiva dei dati raccolti. Si tratta di algoritmi all’avanguardia e in grado di assicurare rilevanti livelli di automazione dell’intero processo di decision intelligence che va dalla raccolta dai dati Osint, all’analisi e correlazione fino alla dissemination realizzata tramite una interfaccia grafica particolarmente avanzata, modulare e user-friendly, interamente costruita sulle esigenze espresse dal cliente. Emanuele Galtieri, ad e general manager di Cy4Gate ha spiegato che “questo importante contratto rappresenta per Cy4Gate un chiaro riconoscimento dell’eccellenza che l’azienda esprime nella qualità dei propri prodotti e servizi nonché un forte segnale di fiducia da parte delle aziende che ci scelgono e che guardano con sempre maggior interesse ed attenzione alla nostra value proposition sia essa nel segmento intelligence che security”. (Com)