Burkina Faso: migliaia di persone in piazza per protestare contro l'insicurezza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza durante il fine settimana in diverse città del Burkina Faso, tra cui la capitale Ouagadougou, per protestare contro la crescente insicurezza nel Paese. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui i politici dell'opposizione hanno convocato le manifestazioni per denunciare la gestione della crisi da parte del governo. Più di un milione di persone sono state sfollate a causa dei frequenti attacchi jihadisti che stanno alimentando anche la violenza intercomunitaria in diverse aree del Paese: il mese scorso almeno 160 persone sono state uccise nelle località orientali di Solhan e dintorni, vicino al confine con il Niger, e i loro corpi gettati in fosse comuni. Si è trattato del peggior attacco di un gruppo armato degli ultimi anni. Di fronte al deteriorarsi della situazione della sicurezza, l'opposizione chiede da tempo che si tenga una conferenza nazionale per discutere della crisi umanitaria che è stata innescata dalle violenze e che le forze di sicurezza siano maggiormente sostenute dal governo. Accogliendo parzialmente alcune delle richieste dell'opposizione, la scorsa settimana il presidente Roch Marc Christian Kaboré ha licenziato i ministri della Sicurezza e della Difesa, rispettivamente Ousséni Compaoré e Cheriff Syassunto, e ha assunto l'incarico ad interim di ministro della Difesa in seguito ad un rimpasto di governo. Secondo quanto prevede un nuovo decreto presidenziale, il capo dello Stato sarà coadiuvato nel ruolo dal colonnello Barthelemy Simporé, direttore generale del Centro nazionale di studi strategici. L'opposizione chiedeva da tempo le dimissioni del ministro Syassunto e del primo ministro Christophe Dabiré, soprattutto l'attacco di Solhan, considerato il più mortale in Burkina Faso dall'aprile 2015.(Res)