Balcani: premier kosovaro Kurti, Ue è alternativa migliore anche se lenta e manca di unità

- L'Unione europea è lenta e manca di unità ma è la migliore alternativa per i Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, nel suo intervento oggi al forum del dialogo di Prespa, esprimendo la delusione per la mancata decisione di una data per la prima conferenza intergovernativa nei negoziati di adesione Ue per Albania e Macedonia del Nord così come per la mancata liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Ma, secondo Kurti, "siamo parte di questa regione" e quindi l'Ue rappresenta la possibilità migliore per i Paesi balcanici. "Invece di essere frustrati dall'Ue dobbiamo chiederci quale futuro vogliamo e cosa vogliamo ottenere in quanto, alla fine del giorno, siamo lontani dall'essere perfetti", ha dichiarato Kurti. "Una grande parte della responsabilità ricade sull'Ue ma dobbiamo anche fare i nostri compiti a casa", ha aggiunto Kurti. Il premier kosovaro ha infine commentato l'iniziativa della mini area Schengen nei Balcani, ribadendo che Pristina è contraria a tale progetto. "E' un'iniziativa che non ha visione per la regione e come tale la Repubblica del Kosovo la respinge con forza", ha dichiarato. (segue) (Alt)