Kosovo: Memli Krasniqi eletto leader del Pdk

- Memli Krasniqi è stato eletto leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), principale schieramento dell'opposizione kosovara. Dopo l'elezione nel congresso tenuto il fine settimana, Krasniqi ha dichiarato che continuerà sul sentiero tracciato dagli ex leader del Pdk, tra cui figurano l'ex capo dello Stato Hashim Thaci e l'ex presidente del Parlamento Kadri Veseli, entrambi ora sotto processo a l'Aia davanti al Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Sulla strada per riportare il Pdk dove appartiene, ovvero alla guida dello Stato, avremo senza dubbio diverse sfide", ha dichiarato il nuovo leader del partito riconoscendo che "avremo molti ostacoli" e "sono certo che non sarà facile". "Ma conosco lo spirito del nostro partito. Sulla base delle sue energie senza fine, sono fiducioso che riusciremo a farcela", ha dichiarato Krasniqi. (Alt)