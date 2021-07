Kosovo-Serbia: inviato Usa Palmer, Pristina obbligata a creare associazione comuni serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha dichiarato nei giorni scorsi in un'intervista a "Rtk" di essere sotto pressione per attuare quelli che ha definito "accordi dannosi" con la Serbia. "Sono sotto pressione per attuare accordi dannosi con la Serbia. Alcuni accordi sono stati respinti dalla Corte costituzionale. Alcuni non vengono attuati dalla Serbia, altri sono stati respinti dal popolo", ha detto Kurti. Il premier kosovaro ha affermato che il dialogo con la Serbia non è mai stato una priorità e che ha fatto una concessione ponendolo come quarta priorità del suo governo. "Ho lavorato su altre questioni, a cominciare dalla pandemia, dall'economia e dalla giustizia", ​​ha spiegato il primo ministro. Kurti ha aggiunto che ci sarà un nuovo capitolo nel dialogo tra Kosovo e Serbia, perché negli ultimi dieci anni sono state fatte molte concessioni. "Il dialogo, ormai da dieci anni, deriva dalla risoluzione Onu del settembre 2010. Ci sarà un nuovo capitolo di dialogo, dopo che molte concessioni sono state fatte negli ultimi dieci anni", ha rilevato Kurti. (segue) (Alt)