Mobilità: M5s, incentivi auto elettriche e più colonnine per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità elettrica rappresenta la "grande occasione per decarbonizzare il sistema dei trasporti. Il numero dei cittadini che scelgono un'auto 'alla spina' è in crescita costante ed è essenziale garantire che tutti possano avere accesso alle e-car. Per questo è positivo, come riportato in un colloquio del 'Financial Times' con il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, che la Ue stia preparando una strategia per la riduzione dei costi dei veicoli elettrici". Lo affermano in una nota Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive. "Come Movimento - proseguono - continuiamo a mettere in campo interventi per spingere le auto a zero emissioni. Con un emendamento al decreto Sostegni bis vogliamo incrementare con ulteriori 50 milioni di euro il fondo 'ecobonus' con risorse che dovranno andare alla categoria di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km e 21-60 g/km CO2. Poi dal 2022 la nostra intenzione è quella di limitare questo incentivo solo alle auto full-electric". (segue) (Com)