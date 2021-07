Mobilità: M5s, incentivi auto elettriche e più colonnine per transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un'altra proposta di modifica - aggiungono Chiazzese e Sut - abbiamo proposto l'erogazione di altri 25 milioni di euro per finanziare gli incentivi destinati all'acquisto di veicoli commerciali elettrici. Previsto anche un sostegno al mercato di ciclomotori e motocicli a basse emissioni introducendo la possibilità di cessione del credito d'imposta per i costruttori. La grande rivoluzione della mobilità elettrica, che è parte di un nuovo sistema basato su riduzione della mobilità privata, più trasporto pubblico e sharing, sta per compiersi e il nostro Paese deve farsi trovare preparato. Le nostre idee sono chiare, come dimostra l'ordine del giorno che abbiamo fatto approvare in Parlamento per lo stop ai motori termici dal 2035. Abbiamo già introdotto misure per agevolare l'acquisto delle e-car e obbligato i concessionari autostradali a dotare la rete di propria competenza di sistemi di ricarica ad alta potenza. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno essere installate oltre 20.000 colonnine. Continueremo sulla strada che abbiamo sempre intrapreso - concludono - garantendo al nostro sistema produttivo il supporto necessario a riconvertire il settore dell'automotive e a cogliere le opportunità della transizione ecologica". (Com)