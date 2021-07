Speciale difesa: Irlanda, Difesa in difficoltà nella ricerca di volontari per missioni di peacekeeping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa irlandese ha crescenti difficoltà nel trovare volontari disposti ad andare all'estero in missioni di peacekeeping. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Irish Times", l'impegno del personale militare irlandese in missioni di peacekeeping sponsorizzate dall'Onu e dall'Ue è andato crescendo negli ultimi anni, nonostante il pressoché costante declino del numero di effettivi a disposizione della Difesa. Lo scorso anno oltre il 24 per cento degli effettivi in forza nell'esercito irlandese erano in missione all'estero o in addestramento propedeutico alla missione, la proporzione più alta di tutti gli eserciti occidentali. Nonostante questo, il numero di effettivi in forza all'esercito è diminuito del 17 per cento rispetto ai numeri del 2015, contando ad oggi 6.555 uomini e donne. Questa carenza si è trasformata in un crescente numero di soldati che si sono visti ordinare di andare in missione di peacekeeping invece di proporsi come volontari. (Rel)