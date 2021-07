Speciale difesa: Israele, nuovo rinvio del processo a carico dell'ex premier Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha stabilito il rinvio di una settimana, al 19 luglio, del processo per presunta corruzione a carico dell’ex primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferisce oggi la stampa israeliana. Si tratta del terzo rinvio del processo, inizialmente previsto il 5 e il 12 luglio. La decisione – evidenzia il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” – indica che il processo riprenderà a pieno regime soltanto a ottobre, perché dal 21 luglio al primo settembre è prevista la pausa estiva, mentre a settembre molte udienze saranno annullate a causa delle festività autunnali. In sostanza, spiega il quotidiano, “le ulteriori settimane di rinvio sono il prodotto di un disaccordo tra l’accusa e la difesa su come gestire le nuove prove, derivanti dal cellulare dell’ex Ceo del quotidiano “Walla”, Ilan Yeshua, che verranno aggiunte al processo”, in merito al cosiddetto “caso 4000”. Il “Caso 4000”, noto anche come caso Bezeq, risale al 2015 quando Netanyahu deteneva la delega delle Telecomunicazioni e vede il premier accusato di aver preso decisioni normative a beneficio di Shaul Elovitch, allora azionista di maggioranza del gruppo di telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura favorevole sul sito di notizie “Walla”, di proprietà di Elovitch. (Res)