Speciale difesa: Israele-Libano, ministro Difesa Gantz, pronti a fornire assistenza a Beirut

- Israele è pronto a offrire assistenza al Libano, che sta attraversando una crisi economica senza precedenti. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ricordando che anche in occasione dell’esplosione avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto scorso Gerusalemme ha offerto il proprio aiuto al Paese dei cedri, con cui non ha relazioni diplomatiche. “Come israeliano, come ebreo e come essere umano, il mio cuore soffre vedendo le immagini di persone che soffrono la fame per le strade del Libano”, ha scritto Gantz. Il ministro della Difesa ha aggiunto: “Israele ha offerto assistenza al Libano in passato e anche oggi siamo pronti ad agire e a incoraggiare altri Paesi a tendere una mano al Libano, in modo che possa ancora una volta fiorire e uscire dal suo stato di crisi”. (Res)