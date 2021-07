Speciale difesa: Israele, arrivato C-130 dal Marocco per esercitazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un aereo dell’Aeronautica militare marocchina è atterrato in Israele per un’esercitazione congiunta. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Hareetz”, sottolineando che per la prima volta un velivolo militare marocchino è giunto in Israele. Il C-130 dell'Aeronautica del Marocco è giunto nella base aerea di Hatzor, nel sud del Paese. “Le forze di difesa israeliane collaborano con Paesi ed eserciti stranieri per l’addestramento, la collaborazione tra alti ufficiali e operazioni di ricerca e sviluppo congiunte”, ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane (Idf), affermando che, vista la delicatezza dell’operazione, l’identità degli altri Paesi coinvolti non verrà rivelata. Nel 2020, Marocco e Israele hanno riavviato le relazioni diplomatiche, sospese all'inizio del 2000. (Res)