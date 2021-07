Speciale difesa: Cina-Usa, ministero Esteri chiede fine interferenze sulla sicurezza di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese esorta gli Stati Uniti a smettere di contestare la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, e invita il Paese a non interferire con gli affari interni della Cina. Lo ha dichiarato un portavoce dell'Ufficio del commissario del ministero degli Esteri cinese nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Le dichiarazioni giungono in risposta alle "accuse inverosimili" riportate nel "Rapporto 2021 sul traffico di persone" pubblicato dal dipartimento di Stato Usa, che "ha diffamato la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong". Il portavoce ha affermato che la legge sulla sicurezza nazionale interessa i soli cittadini che mettono in grave pericolo la sicurezza nazionale. Il portavoce ha inoltre ribadito che gli affari di Hong Kong sono affari interni della Cina. (Cip)