Roma: Ama, cassonetti via Fani spostati in tempo per avvio riprese film

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture tecniche operative di Ama sono intervenute già "alle 6 di questa mattina, in accordo con la produzione cinematografica e nei tempi previsti da apposita conferenza dei servizi, per rimuovere temporaneamente i contenitori stradali presenti in via Mario Fani e permettere così l’avvio delle riprese del film su Aldo Moro, programmate per la giornata odierna. Non c’è stato pertanto alcun ritardo da parte della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente nell’espletamento dell’operazione richiesta". Lo comunica Ama in una nota. "Per venire incontro alle esigenze dei residenti, inoltre, l’azienda ha provveduto a potenziare le batterie di contenitori presenti nelle vie limitrofe. Non appena saranno terminate le riprese cinematografiche, Ama provvederà a ripristinare le postazioni di cassonetti stradali nelle sedi originarie", conclude la nota. (Com)