Omofobia: Licheri (M5s), nostro Gruppo leale, non si insinuino dubbi

- "Ai colleghi Emma Bonino e Ettore Rosato ricordo che nel percorso della legge contro l'omotransfobia il Movimento cinque stelle ha sempre dato prova di grande determinazione e lealtà". Lo precisa in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Ettore Licheri. Il M5s "ha una parola sola e nessuno può permettersi di insinuare dubbi sulla nostra compattezza o, peggio, preparare colpi bassi per il giorno della votazione in Aula del Senato - chiarisce -. Il disegno di legge Zan è nato alla Camera anche grazie al lavoro del Movimento cinque stelle, che aveva una sua proposta integralmente confluita nel testo approvato e frutto di un'accurata mediazione che abbiamo condotto con senso di equilibrio. Siamo sempre stati i difensori di tutti diritti e lo saremo soprattutto ora - conclude Licheri - che Italia viva pensa di giocare di tattica sulla pelle dei più fragili".(Com)