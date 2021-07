Russia-Israele: primo colloquio telefonico ufficiale tra Putin e Bennett

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha intrattenuto oggi la sua prima conversazione telefonica con il nuovo premier di Israele, Naftali Bennett. A riferirlo è stato il Cremlino in una nota. "È stata espressa una disposizione reciproca per sviluppare l'intera gamma di relazioni tradizionalmente amichevoli tra Russia e Israele, ed è stato concordato di mantenere ulteriori contatti", si legge nella nota. Le parti hanno discusso dell'esperienza di entrambi i Paesi "nella risposta al coronavirus" e di questioni regionali. Inoltre, Putin e Bennett hanno parlato di come preservare la “verità storica” sulla Seconda guerra mondiale. "Sono state prese in considerazione questioni di attualità della cooperazione bilaterale in ambito politico, commerciale, economico e umanitario. Si è prestata attenzione, in particolare, al compito generale di preservare la verità storica sugli eventi della Seconda guerra mondiale, contrastando i tentativi di revisione dei suoi risultati, la glorificazione del nazismo, la negazione dell'Olocausto", ha affermato il Cremlino, sottolineando il “contributo decisivo dell'Armata Rossa alla vittoria”. Il sito web del quotidiano israeliano "Yedioth Ahronot", da parte sua, riferisce che i due hanno discusso di una serie di questioni politiche e di sicurezza, nonché della questione degli israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Bennett, secondo il giornale di Israele, "ha ringraziato il presidente russo per il ruolo svolto dal suo Paese nel mantenimento della stabilità regionale", apprezzando anche "il legame storico tra i due popoli" e rimarcando la "grande importanza all'Aliyah russa, che rappresenta un ponte tra i due Paesi". I due, infine, anno deciso di "incontrarsi presto", conclude "Yedioth Ahronot". (Rum)