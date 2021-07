Roma: parcheggiatori abusivi sul litorale, multate sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati dagli agenti del X distretto di polizia di RomaAlcuni loro aiutanti sono riusciti in tempo a sfuggire ai serrati controlli scappando all'interno della spiaggia pubblica nella zona cosiddetta dei "cancelli" sulla via Litoranea tra piazzale Colombo e il X Cancello. Nella circostanza, inoltre, con la collaborazione del personale della Polizia di Roma Capitale, state elevate anche 40 violazioni al codice della strada per divieto di sosta di autovettura precedentemente autorizzate dal benestare degli stessi parcheggiatori abusivi. (Rer)