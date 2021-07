Rimini: aggredisce carabinieri durante un litigio, arrestato 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prime luci dell’alba di domenica, i carabinieri della stazione di Rimini Principale hanno tratto in arresto in flagranza, per i reati di resistenza e violenza, un 23enne nordafricano ma residente nel modenese. In particolare il ragazzo, alle 7 circa in evidente stato di alterazione psicofisica, si trovava sul lungomare Murri dove stava litigando con altri connazionali. All’arrivo dei militari intervenuti su richiesta al numero di emergenza 112, alla presenza di numerosissime persone lì fermatesi per via della situazione, li avrebbe aggrediti colpendoli con calci e spinte. Lo stesso veniva, a fatica, bloccato e fatto salire a bordo dell’auto di servizio. Il giovane è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nel corso della mattinata di oggi, a seguito di udienza tenutasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini. Il giovane, conseguentemente al rito direttissimo, ha patteggiato mesi 8 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.(Ren)