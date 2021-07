Carceri: Di Battista, posizione Salvini meriterebbe aut-aut, "al governo o lui o noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l'ex parlamentare del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista afferma che "l'oscena presa di posizione da parte di Salvini meriterebbe un aut-aut. 'O lui o noi al governo' dovrebbe dire un politico che si rispetti", puntualizza su Facebook per poi attaccare: "Ma nessuno osa assumersi il rischio. La difesa da parte di Salvini della violenza meriterebbe qualche parolina del presidente del Consiglio, ma la votazione per il successore di Mattarella si avvicina ed il messia tace, anch'egli per convenienza". (Rin)