Georgia: organizzatori annullano Pride di Tbilisi dopo contestazioni di alcuni gruppi estremisti

- Gli organizzatori del Pride di Tbilisi hanno deciso di annullare l'evento previsto oggi nella capitale georgiana dopo una contro-protesta condotta da alcuni gruppi radicali. Lo ha reso noto l'organizzazione Tbilisi Pride, che aveva deciso di tenere la marcia per i diritti Lgbti oggi pomeriggio nel centro della città. In giornata, alcuni gruppi radicali hanno lanciato bottiglie e bastoni contro i giornalisti. Il ministero dell'Interno georgiano ha avviato un'indagine per gli attacchi ai media e un tentativo di danneggiare gli uffici delle Ong che sostengono la comunità Lgbti in Georgia. "Tenendo conto degli eventi odierni, non abbiamo aspettative che il ministero dell'Interno adempia sinceramente ai suoi obblighi, poiché vediamo che la polizia non reagisce ai fatti di violenza che si stanno verificando sotto i loro occhi e all'enorme ondata di odio che stiamo vedendo ora, sostenuta dalle autorità politiche e religiose", hanno affermato gli organizzatori del Pride. (Rum)