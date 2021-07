Lavoro: Fapi, non si trova manodopera, intervenga governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle città italiane compaiono dappertutto cartelli 'cercasi' lavapiatti, domestici, camerieri, commessi, giardinieri e operai edili, questo non per merito di un boom economico ma per gli effetti nefasti del reddito di cittadinanza". Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. "Il governo - sottolinea - non può ignorare ulteriormente la difficoltà nel reperire manodopera che da mesi incontrano le piccole imprese. È necessario intervenire e modificare le regole di sostegno al reddito dei beneficiari. Le risorse vanno stanziate a favore delle imprese per consentire contratti di lavoro stabili. Basta con l'assistenzialismo che distrugge il tessuto economico e produttivo". (Com)