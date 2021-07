Taiwan: Covid, governo annuncia imminente arrivo altri vaccini AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan riceverà a breve nuovi lotti di vaccini anti-Covid a marchio AstraZeneca. Lo ha confermato oggi in conferenza stampa il ministro della Sanità taiwanese Chen Shih-chung, senza fornire ulteriori dettagli sulla prossima fornitura. "La data di consegna è vicina", si è limitato a dire Chen. "La conferma del numero di dosi sarà data quando il governo avrà maggiori dettagli", ha aggiunto il ministro. Secondo l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", l'isola di Taiwan ha firmato contratti per l'acquisto di circa 20 milioni di dosi di vaccino dall'estero, inclusi 5,05 milioni di dosi del vaccino statunitense Moderna, dieci milioni di dosi di AstraZeneca e 4,76 milioni di produttori non specificati attraverso il programma globale Covax. Ad oggi, Taiwan ha preso in consegna tre lotti del vaccino AstraZeneca: 117 mila dosi acquistate direttamente da AstraZeneca lo scorso marzo, 199.200 dosi tramite Covax ad aprile e altre 410.400 a maggio. Inoltre, Taipei ha anche ricevuto un lotto di 1,24 milioni di dosi del medesimo vaccino dal Giappone all'inizio di giugno. (Cip)