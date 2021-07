Speciale difesa: Hong Kong, Carrie Lam, legge sulla sicurezza sarà estesa in vari campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong estenderà a più aree della società la legge sulla sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione di Hong Kong in occasione di un forum dedicato al tema, descrivendo la legislazione imposta l'anno scorso da Pechino come "il principale punto di svolta nel passaggio di Hong Kong dal caos all'ordine", con il suo "effetto indiscutibile nella stabilizzazione della società". Carrie Lam ha anche dichiarato: "Faremo in modo che questo progetto venga compreso e instaurato pienamente, estendendosi ad aree come la politica, società, economia, cultura, tecnologia, Internet, finanza e salute pubblica". "Dal momento che con l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale la stabilità nella società è stata ripristinata, critichiamo quei politici e media stranieri che infangano la legge con secondi fini", ha anche aggiunto Lam. Riferendosi ai recenti attacchi stranieri secondo cui tale legge minerebbe la tutela dei diritti umani, il capo dell'amministrazione ha poi evidenziato che "la legge sulla sicurezza nazionale prende di mira solo quegli atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale". Infine, Lam ha ribadito che "le assemblee pubbliche vietate a causa del coronavirus non dovrebbero essere usate come scusa per accusare Hong Kong che i diritti delle persone siano stati compromessi". (Cip)