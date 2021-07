Speciale difesa: Cremlino non commenta condivisione dati su ultimo attacco hacker negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non ha alcuna informazione sulla condivisione con le autorità di Washington dei dati legati all'ultimo attacco informatico avvenuto negli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che le parti non hanno ancora raggiunto un consenso sulla data dell'incontro per discutere di sicurezza informatica. "Non ho informazioni sul fatto che siano stati forniti dei dati", ha detto Peskov. Un massiccio attacco ransomware è avvenuto negli Stati Uniti venerdì sera. Secondo quanto riferito sarebbero diverse centinaia le aziende colpite, fra cui spicca Kaseya, società del settore It statunitense. I vertici dell’azienda hanno confermato di aver subito un "sofisticato attacco informatico" al software Vsa, una piattaforma utilizzata per gestire e monitorare i computer da remoto. La società ha affermato che sono stati colpiti una 40na di clienti. (Rum)