Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri greco Dendias, stabilità è cruciale per sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha costantemente sostenuto l'Ucraina nell'ambito della sua partnership con la Nato: il recente summit dell'Alleanza ha riaffermato l'impegno per rispettare le decisioni prese nel 2008 a Bucarest. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, nella conferenza stampa dopo l'incontro a Kiev on l'omologo ucraina Dmytro Kuleba. "Un'Ucraina sovrana, indipendente e stabile, fermamente impegnata alla democrazia ed allo stato di diritto, è importante per la sicurezza europea e transatlantica", ha dichiarato Dendias chiarendo che Atene condanna l'annessione illegale della Crimea e sostiene le sanzioni europee contro Mosca per la situazione nell'Ucraina orientale. "Abbiamo adottato lo stesso approccio nel caso delle persistenti azioni illegali e aggressive della Turchia contro la Grecia e Cipro nel Mediterraneo orientale", ha affermato Dendias sottolineando che la chiave di ciò si trova nel rispetto del diritto internazionale. (Res)