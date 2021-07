Speciale difesa: Tagikistan, accolti altri 400 combattenti in fuga dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 400 combattenti in fuga dall’Afghanistan sono giunti nelle ultime ore nel territorio del Tagikistan, dove sono stati accolti “in ottemperanza ai principi di umanità e di buon vicinato”. Lo ha fatto sapere in un comunicato la Direzione delle guardie di frontiera del Comitato di Stato per la sicurezza nazionale di Dushanbe, secondo cui l’arrivo è legato all’aggravamento della situazione di sicurezza nella provincia afgana del Badakhshan, in particolare nei distretti di Khahan e Shahribuzurg. 300 militari hanno varcato il confine entrando nella provincia tagika di Khatlon. Più tardi, altri 94 afgani hanno sconfinato in territorio tagiko. Si è trattato del quarto caso in due settimane. Oltre 130 militari afgani in fuga avevano attraversato il punto di frontiera di Sher Khan Bandar lo scorso 22 giugno, mentre la mattina del 27 giugno erano stati in 17 a entrare in Tagikistan a seguito di un attacco dei talebani su un punto di frontiera nel distretto di Kaldar. Nel frattempo il presidente tagiko, Emomali Rahmon, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo afgano Mohammad Ashraf Ghani per discutere la situazione di sicurezza lungo il confine comune. (Res)