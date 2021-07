© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba oggi a Tobruk per sessione parlamentare su bilancio unitario - Si tiene oggi a Tobruk, nella Libia orientale, una sessione plenaria della Camera dei rappresentanti alla presenza del premier del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, incentrata sull’approvazione del primo bilancio unitario del Paese dal 2014 a questa parte. Tutti i precedenti tentativi di adottare il budget sono stati respinti dai deputati, i quali hanno contestato l’ingente spesa di circa 100 miliardi di dinari (circa 18,5 miliardi di euro) ritenuta ingiustificata. Mai prima d'ora, tuttavia, il premier Dabaiba si era recato in aula per spiegare il bilancio ai deputati, preferendo inviare i suoi ministri. Fonti libiche consultate da "Agenzia Nova" riferiscono che, allo stato attuale, il bilancio ha un 30 per cento di possibilità di essere approvato. Un nodo cruciale da sciogliere è relativo alla nomina delle sette posizioni sovrane del Paese, vale a dire i vertici delle principali istituzioni statali, tra cui spicca il ruolo di governatore della Banca centrale. Non solo. Il premier è stato chiamato a nominare un nuovo ministro della Difesa, carica avocata a sé a causa per evitare di acuire la rivalità tra est e ovest. Stavolta il capo dell’esecutivo di Tripoli sarà fisicamente presente in aula per rispondere alle rimostranze dei parlamentari. (segue) (Res)