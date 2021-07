I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: governo smentisce proposta di rinvio delle elezioni - Il portavoce del governo di unità nazionale della Libia, Mohammad Hammouda, ha negato ogni responsabilità dell’esecutivo sulla proposta di posticipare la data delle elezioni prevista per il 24 dicembre. In un'intervista concessa all’emittente televisiva “218 tv”, Hammouda ha affermato ieri che i membri del Comitato “ristretto” del Foro di dialogo politico (Lpdf) non hanno nessuno che li rappresenti nel governo, rilevando che si tratta di membri scelti dalla missione delle Nazioni Unite in base a criteri specifici. Da parte sua, un membro del Comitato dell’Lpdf incaricato di redigere la Base costituzionale per il voto di fine anno, Ahmed al Sharkasi, ha dichiarato in un'intervista a "218 tv" che un gruppo del Comitato avrebbe interesse alla sopravvivenza del governo di unità nazionale e si sarebbe impegnato, per questo, ad approvare una proposta per posticipare le elezioni. (segue) (Res)