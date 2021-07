I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: Tebboune, elezioni legislative anticipate passo decisivo per sovranità popolare - L’organizzazione delle elezioni legislative anticipate avvenute in Algeria il 12 giugno “ha rappresentato un passo decisivo verso il completamento di un percorso che ha offerto alla popolazione prospettive promettenti per l’elezione dei propri rappresentanti, esercitando la propria sovranità attraverso le urne in conformità con le regole democratiche”. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune in un messaggio alla nazione in occasione del 59esimo anniversario dell’indipendenza algerina. Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha ricordato che “meno di un mese fa”, il Paese ha compiuto “un passo importante” mirato a “ripristinare la fiducia e la credibilità delle istituzioni statali” e ad affrontare le “molteplici sfide economiche e sociali del Paese”, ha dichiarato Tebboune. Nel suo messaggio, il presidente algerino ha reso inoltre omaggio all’esercito e alle forze di sicurezza per essere riusciti a consentire il regolare svolgimento delle elezioni legislative. (segue) (Res)