I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria: capo Polisario si congratula con il presidente Tebboune per l'anniversario dell'indipendenza - Il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione del 59esimo anniversario dell'Indipendenza e della Gioventù. Ghali ha affermato nel suo messaggio la disponibilità a rafforzare le relazioni dell'"alleanza tra i nostri due Paesi fratelli", con l'obiettivo di "promuovere la pace e la stabilità nella nostra regione" e anche "lavorare insieme per affrontare tutti i pericoli che minacciano la regione, in particolare quelli che ne derivano da politiche di espansione e aggressione, minacce di terrorismo e criminalità organizzata”. (segue) (Res)