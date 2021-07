© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Regno Unito: incontro fra capi diplomazia, focus su vaccini, Libia e Diga rinascita - Rafforzare la cooperazione tra Tunisia e Regno Unito, fornire vaccini ai Paesi africani, sostenere il processo politico in Libia e anche gli sviluppi della crisi della Diga della rinascita etiope (Gerd). Queste le questioni principali sul tavolo dell'incontro tra il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, con James Cleverly, ministro di Stato britannico per il Medio Oriente e il Nord Africa. Lo ha riferito il dicastero tunisino, affermando che i due hanno avuto uno scambio sugli esiti della riunione ministeriale del G20 tenuta la scorsa settimana a Matera, in Italia, in particolare per quanto riguarda le modalità per porre le basi di uno sviluppo giusto e solido con i Paesi del continente africano. di fronte alle difficili condizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Al riguardo, i due hanno sottolineato la necessità di fornire urgentemente vaccini e le attrezzature mediche necessarie ai Paesi africani più colpiti dalla pandemia, nonché di mobilitare tutte le forme di assistenza regionale e sostegno internazionale data la gravità di tali sfide emergenti alla sicurezza e alle condizioni di pace in Africa. I due hanno affermato la loro disponibilità a rafforzare ulteriormente il coordinamento e la consultazione in merito a una serie di dossier all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda il dossier libico e la crisi della Gerd. La Tunisia, infatti, è un membro non permanente del Consiglio di sicurezza in rappresentanza dei Paesi arabi. Al riguardo, entrambi evidenziato l'importanza di dare seguito agli esiti della Conferenza Berlino 2, assistere il governo di unità nazionale libico nel completamento del percorso politico, accelerare lo smantellamento e il disarmo delle milizie armate e l'uscita dei combattenti stranieri dalla Libia, in modo da preservarne la sicurezza, e aprire la strada al popolo libico per passare alla fase della ricostruzione. I due hanno inoltre espresso il loro sostegno alla continuazione dei negoziati tra i tre paesi interessati dalla crisi della Gerd (Etiopia, Egitto e Sudan), al fine di raggiungere una soluzione consensuale e duratura che garantisca i diritti di tutte le parti e mantenga il fiume Nilo come spazio comune di cooperazione, comprensione, sicurezza e stabilità per tutti i paesi della regione. (Res)