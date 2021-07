© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: capo di stato maggiore Esercito in visita nel Regno Unito e in Italia - Il capo di stato maggiore dell’Esercito dell’India, Manoj Mukund Naravane, sarà in viaggio nel Regno Unito e in Italia da oggi all’8 luglio, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti militari con i due Paesi. In entrambi incontrerà gli omologhi e altri alti ufficiali. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. Nella tappa britannica (5 e 6 luglio) Naravane “visiterà varie formazioni dell’Esercito”. In quella italiana (7 e 8 luglio) presenzierà all’inaugurazione di un memoriale dell’Esercito indiano a Cassino (Frosinone) e si recherà in visita al Centro di eccellenza C-Ied presso il Comando comprensorio della Cecchignola a Roma. (Res)