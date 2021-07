I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaticano: notte tranquilla al Gemelli per il Papa - Il Santo Padre ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli dopo l'operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma a cui è stato sottoposto. Il decorso è tranquillo e il Papa, secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, "ha reagito bene all'intervento" condotto in anestesia generale ed eseguito dal professor Sergio Alfieri. (segue) (Rin)