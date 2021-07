© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Costa, su tracciamento siamo passati dallo 0,5 al 2,5 per cento - "Dobbiamo continuare a tracciare il virus, dobbiamo sequenziare. Sul sequenziamento, dallo 0,5 per cento siamo passati al 2,5 per cento". Lo ha affermato Andrea Costa (NcI), sottosegretario alla Salute, a Radio Rai 1, intervenendo alla trasmissione "Che giorno è", aggiungendo che "anche qui c'è stato un passo avanti importante". (Rin)