Polonia: prezzi delle abitazioni crescono del 7,2 per cento nel primo trimestre del 2021

- In Polonia i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 7,2 per cento annuo nel primo trimestre del 2021. Lo rivela oggi l’Ufficio centrale di statistica (Gus), ripreso dal portale di informazione economica “Puls Biznesu”. Sul mercato primario l’aumento è stato del 6,5 per cento, mentre su quello secondario è stato del 7,8 per cento. Entrambe le percentuali sono sempre calcolate rispetto al primo semestre del 2020. Rispetto invece al quarto trimestre del 2020, le abitazioni hanno visto il loro prezzo crescere del 2 per cento (sul mercato primario del 2,1 per cento e su quello secondario dell’1,9 per cento). (Vap)