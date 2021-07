Spagna: ministro Università, precarietà di migliaia di professori è un assoluto scandalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di precarietà in cui si trovano "migliaia e migliaia di giovani professori universitari" in Spagna "è un assoluto scandalo". Lo ha affermato il ministro dell'Università, Manuel Castells, assicurando che la soluzione di questo problema è una delle sue priorità. A questo proposito, Castells ha ammesso che negli ultimi anni il finanziamento alle università è sceso del 21 per cento e questo ha generato una situazione "insostenibile". Pertanto, Castells ha chiesto "uno sforzo congiunto" di governo e comunità autonome per predisporre le risorse economiche necessarie a risolvere il "dramma umano" di molti docenti che non possono lavorare tranquillamente, mettendo a rischio un'istruzione di qualità. In merito al prossimo anno accademico, Castells ha affermato che la "norma" saranno le lezioni in presenza, anche se bisogna essere pronti "in qualsiasi momento" all'eventualità del modello ibrido o a distanza se si rendesse necessario per la situazione epidemiologica legata alla pandemia del coronavirus. (Spm)