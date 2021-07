India: compravendita Rafale, Congresso torna a chiedere inchiesta parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, e il Partito comunista marxista (Cpim) hanno chiesto un’inchiesta parlamentare sulla compravendita di 36 aerei caccia Rafale prodotti dall’azienda francese Dassault Aviation. Il Congresso è tornato a chiedere la commissione d’inchiesta per voce dei dirigenti Rahul Gandhi, Palaniappan Chidambaram e Mallikarjun Kharge; anche il segretario generale comunista, Sitaram Yechury, si è espresso per la costituzione di una commissione parlamentare. A riaprire la polemica politica sui Rafale in India è la notizia di un’indagine della Procura nazionale delle finanze (Pnf) della Francia, riferita “Mediapart”, sito di giornalismo investigativo che ha rivelato nuovi elementi in aggiunta a quelli contenuti nella denuncia presentata alla fine del 2018 dall’organizzazione non governativa Sherpa, specializzata in reati finanziari, e archiviata nel 2019. (segue) (Inn)