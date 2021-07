India: compravendita Rafale, Congresso torna a chiedere inchiesta parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quanto riferito dalla stampa francese, l’indagine, per “corruzione” e “favoritismo”, si concentra sulla creazione, nel 2017, della joint venture Dassault Reliance Aerospace tra Dassault Aviation e il conglomerato Reliance dell'imprenditore indiano Anil Ambani, con una quota del 51 per cento per Reliance e dieci milioni di euro investiti, a fronte dei 159 milioni di euro del costruttore francese. La vicenda ha risvolti di interesse anche per la scena politica francese. Poco prima di firmare l'accordo Rafale con il primo ministro indiano all'inizio del 2016, Reliance aveva finanziato per 1,6 milioni di euro un film coprodotto da Julie Gayet, la compagna dell’ex presidente Francois Hollande, poco prima che quest’ultimo siglasse l’accordo sui Rafale. L’attuale presidente, Emmanuel Macron, invece, era ministro dell’Economia all’epoca in cui fu concluso un compromesso fiscale favorevole a una controllata di Reliance (un risparmio di 143 milioni di euro). (segue) (Inn)