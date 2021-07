Vaticano: monsignor Ncube vescovo di Hwange in Zimbabwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Hwange in Zimbabwe presentata da monsignor José Alberto Serrano Antón. Al suo posto ha nominato vescovo della medesima sede monsignor Raphael Macebo Mabuza Ncube, finora direttore spirituale del National seminary of Saints John Fisher and Thomas More di Chishawasha. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Raphael Macebo Mabuza Ncube è nato a Nkayi il 4 ottobre 1973 ed è entrato nel seminario propedeutico di Mazowe nel 1993. Ha conseguito la formazione filosofica nel St. Augustine's regional major seminary a Bulawayo. Dal 1997 al 2000 ha svolto gli studi di teologia nel National seminary of Saints John Fisher and Thomas More, ottenendo il baccalaureato. Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 3 febbraio 2001 per l'arcidiocesi di Bulawayo. (Civ)