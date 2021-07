Georgia: premier Gharibashvili, "inopportuno" corteo annunciato oggi in occasione Pride week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier georgiano, Irakli Gharibashvili, ha definito “inopportuno” il corteo annunciato oggi nell’ambito della Pride week a Tbilisi. Secondo lui, il corteo annunciato in Viale Rustaveli rischia di provocare forti polemiche, visto che gran parte della popolazione è contraria. "Il nostro Stato protegge i diritti di tutti i cittadini. Non distinguiamo nessuno dei nostri cittadini in alcun modo. Abbiamo fatto di tutto per questo. Abbiamo approvato la legge antidiscriminazione alcuni anni fa, ma allo stesso tempo, ovviamente, la definizione di matrimonio è stata definita e sancita nella Costituzione sei anni fa. Abbiamo una storia secolare, non abbiamo mai avuto problemi nella nostra nazione con persone diverse per confessioni religiose o di altro tipo”, ha spiegato Gharibashvili. In merito al corteo previsto per la giornata odierna, il premier ha espresso una chiara posizione: “È un loro diritto, naturalmente, lo prendiamo per scontato e comprendiamo il loro desiderio, è un loro diritto costituzionale. Tuttavia ritengo inopportuno tenere un corteo annunciato oggi. La manifestazione di oggi nasconde il pericolo di disordini civili. Come sapete, tenere questa manifestazione è inaccettabile per la maggioranza della popolazione. Anzi credo che il raduno non dovrebbe tenersi su Viale Rustaveli", ha detto Gharibashvili. (Rum)