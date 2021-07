Moldova: Chisinau riceve due ambulanze come donazione dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova riceve due ambulanze donate da enti di beneficenza dei comuni di Certaldo e Gambassi Terme, in Toscana, in Italia. L'ambasciatore della Moldova a Roma, Anatolie Urecheanu, ha compiuto, alla fine della scorsa settimana su invito delle autorità locali del comune di Certaldo, una visita di servizio in Toscana, dove ha partecipato alla cerimonia di consegna delle due ambulanze. Secondo l'agenzia d'informazione moldava "Moldpres", la donazione è frutto di un'azione congiunta dell'ambasciata e degli enti locali di Certaldo, gemellato con il comune di Puhoi, in Moldova. Durante l'evento, l'ambasciatore ha ringraziato gli amministratori delle Associazioni Benefiche di Certaldo e le autorità locali per la solidarietà nel contrasto alla pandemia di Covid-19. (Rob)