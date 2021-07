Mafia: maxi blitz della Dda di Palermo, 85 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima mattina di oggi, nella provincia palermitana e in più regioni del territorio nazionale, la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha delegato i carabinieri del comando provinciale di Palermo e la Direzione investigativa antimafia di Palermo all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 soggetti (63 in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti ad obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria), ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, droga, estorsione e corruzione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono state sgominate 5 associazioni finalizzate al traffico e alla produzione di stupefacenti, capeggiate da boss già condannati e affiliati a Cosa nostra come Michele Vitale; Michele Casarrubia e la madre Antonina Vitale; Nicola Lombardo e Nunzio Cassarà; i fratelli Maurizio e Antonino Primavera; i fratelli Gioacchino e Raffaele Guida, con loro Massimo Ferrara e Angelo Cucinella. Dalle indagini è emerso che gli approvvigionamenti delle sostanze sarebbero provenuti dal basso Lazio, dalla Campania e da Palermo. (Ren)