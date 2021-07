Balcani: al via summit del Processo di Berlino in formato virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Prende oggi il via il summit in formato virtuale dei leader dei Balcani occidentali nell'ambito del Processo di Berlino. Il vertice, ospitato in questa edizione dalla Germania, dovrebbe vedere fra i temi principali l'attuazione del progetto di un Mercato comune regionale. In vista del vertice, lo scorso 3 luglio l'iniziatrice del Processo di Berlino, la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha diffuso un videomessaggio in cui si è detta convinta che il futuro dei Balcani occidentali risiede in un'Europa veramente unita. Merkel si è detta lieta che questo incontro virtuale le consentirà di continuare a lavorare con i capi di stato e di governo dei Balcani occidentali per raggiungere l'obiettivo principale del processo di Berlino, ovvero raggiungere la stabilità nella regione e instaurare un dialogo. "I Balcani occidentali sono un vicino immediato dell'Ue. Fa parte dell'Europa, dove le ferite della guerra non si sono ancora rimarginate, e molti cittadini di quella regione vivono in Germania. Per me è chiaro che i paesi dell'Ue devono avere interesse allo sviluppo pacifico dei Balcani occidentali. Siamo responsabili di impegnarci concretamente per lo sviluppo in quella parte d'Europa", ha sottolineato Merkel.