Balcani: al via summit del Processo di Berlino in formato virtuale (2)

- La cancelliera ha affermato che il processo di Berlino ha già ottenuto un certo successo e, a tale proposito, ha indicato il Forum della gioventù, di recente costituzione. Merkel ha sottolineato che ciò che è stato a lungo considerato impossibile è finalmente possibile, e cioè lo scambio di studenti di varie religioni ed etnie. "Si tratta di un contributo concreto alla pace", ha sottolineato Merkel, aggiungendo che a ciò hanno contribuito anche il riconoscimento reciproco dei diplomi, la cooperazione scientifica, nonché il progresso nei progetti infrastrutturali, che è stato caratterizzato da passaggi che hanno portato a rafforzare gli scambi transfrontalieri tra i cittadini e il superamento dei pregiudizi. "Tutto questo porta i Paesi dei Balcani occidentali verso l'obiettivo comune di soddisfare le condizioni per l'adesione all'Ue. Sono convinta che, prima o poi, il loro futuro sarà davvero in un'Europa unita", ha aggiunto la cancelliera tedesca. Il capo del governo tedesco ha poi ricordato come vi siano ancora molte sfide nei Balcani occidentali, che sfiducia e nazionalismi non sono scomparsi e che le controversie bilaterali possono divampare in qualsiasi momento, motivo per cui è necessaria la riconciliazione. Questo, ha concluso Merkel, significa superare i conflitti passati e fare tutto il possibile affinché le generazioni future vivano in pace. (segue) (Seb)