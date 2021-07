Balcani: al via summit del Processo di Berlino in formato virtuale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Processo di Berlino per i Balcani occidentali, avviato dal governo tedesco il 28 agosto 2014, è un forum di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Ue, i Paesi della regione dei Balcani occidentali e il Regno Unito. Questo processo informale aiuta i paesi dei Balcani occidentali a stabilire legami più stretti con l'Unione europea e a realizzare i loro sforzi per l'integrazione nell'Ue, ad aumentare la cooperazione regionale nei settori delle infrastrutture, dell'economia, della digitalizzazione, delle questioni giovanili e della scienza, nonché nell'incoraggiare dialogo nella regione. Gli obiettivi del Processo comprendono la promozione di ulteriori progressi reali nel processo di riforma, nella risoluzione di questioni bilaterali e interne in sospeso e nel raggiungimento della riconciliazione all'interno e tra le società della regione, nonché nel rafforzamento della cooperazione economica regionale e nel gettare le basi per crescita sostenibile ". Il Processo di Berlino è un ulteriore strumento istituzionale volto ad accelerare l'integrazione dei paesi della regione nell'Ue e la loro armonizzazione con la legislazione dell'Unione. Il processo è concepito come uno strumento per raggiungere una dimensione sociale, economica e politica, ovvero connettere le persone, le economie e i Paesi della regione. A tal fine, il Processo ha finora promosso iniziative e progetti nel campo dei trasporti e delle infrastrutture, del collegamento economico e della cooperazione tra i giovani, le imprese e la società civile nei Balcani occidentali. Sono stati inoltre promossi l'Ufficio regionale per la cooperazione giovanile, il Forum investimenti delle Camere dei Balcani occidentali e il Fondo per i Balcani occidentali. Oltre alle riunioni dei massimi funzionari statali e governativi, il Processo di Berlino comprende anche riunioni di rappresentanti delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e della comunità imprenditoriale della regione. (Seb)