Libia: premier Dabaiba oggi a Tobruk per sessione parlamentare su bilancio unitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, intanto, il primo ministro ha effettuato una visita al Consiglio municipale, alla centrale elettrica e all’impianto di dissalazione delle acque di Tobruk, promettendo di risolvere tutte le sfide urgenti sorte in assenza del bilancio per il 2021. I frequenti blackout elettrici, la mancanza di fondi per effettuare la manutenzione delle infrastrutture, i ritardi nell’avvio dei progetti per la ricostruzione del Paese sono tutti dossier che potrebbero essere risolti con l’approvazione del budget unitario. I salari statali e i sussidi, invece, vengono approvati in via emergenziale mese per mese: una situazione che alla lunga rischia di diventare insostenibile per il Paese membro del cartello petroliero Opec. In uno sviluppo correlato, lo scorso fine settimana il Foro di dialogo politico libico (Lpdf), l’organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite, non è riuscito ad approvare la Basa costituzionale per le elezioni del 24 dicembre, aumentando le possibilità che il governo Dabaiba possa rimanere anche oltre tale data. (Lit)