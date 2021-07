Armenia: oggi si festeggia la Giornata della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia festeggia oggi la Giornata della Costituzione, commemorando il referendum del 5 luglio del 1995. Nel 1991 con il ripristino dell'indipendenza, l'adozione di una nuova costituzione nazionale in Armenia divenne inevitabile. La Costituzione è stata adottata il 5 luglio 1995 in seguito un referendum nazionale, successivamente modificato da referendum (2005, 2015). Dopo l'adozione della Costituzione, il 5 luglio è diventato una festa nazionale. La Costituzione dell’Armenia è la base del sistema giuridico del Paese caucasico, la legge fondamentale del Paese, alla quale devono conformarsi tutte le altre leggi e atti giuridici. La Costituzione è anche un documento valoriale-ideologico, che definisce i principi più basilari dell'organizzazione della società. La Costituzione ha sancito la natura dell’Armenia come Stato sovrano, democratico, giuridico-sociale, ha proclamato i diritti umani e le libertà fondamentali di un cittadino e ha definito il governo della Repubblica basato sul principio di separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. (Rum)