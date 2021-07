Polonia: Dybowski (Pkn Orlen), siamo un "clienti naturali" per chi produce microreattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen è un "cliente naturale" per chi produce microreattori nucleari. Lo ha affermato il suo direttore esecutivo per l’energia, Jaroslaw Dybowski, commentando per il portale “wnp.pl” il recente accordo di collaborazione con la società chimica Synthos. “Pkn Orlen ha grande esperienza nella realizzazione di grandi progetti energetici. Negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato tre progetti di investimento significativi, incluse due modernissime centrali termoelettriche a ciclo combinato”, ha detto il direttore. Al contempo “siamo utenti naturali di tecnologie quali i microreattori nucleari (Mmr e Smr), che produrrano energia innanzitutto per i bisogni dei nostri impianti”. (segue) (Vap)